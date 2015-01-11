Хорошая и долгожданная новость от ГЛК "ЕГОЗА"
Наконец-то сделано освещение!!! Вечернему катанию быть!!!
Отныне трасса Спортивная будет освещаться до 6 опоры ежедневно с 17:00 до 21:00. В это же время будут работать подъёмники для начинающих и прокат (пока только они).
В связи с этим открывается набор (для всех желающих) в школу экстремальных видов спорта.
Подробности на сайте http://glk-egoza.ru/
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