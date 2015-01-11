Интервью с начальником Управления по физкультуре и спорту. Видео

В студии Озёрск.ру побывал начальник по физкультуре и спорту администрации Озёрского городского округа Артур Гаврилов.

Чиновник поделился своим мнением о ситуации с Олимпиадой-2018

Артур Алексеевич рассказал о предстоящей "Лыжне России" в ОГО, о начале строительства ледовой арены в Озёрске, а также о спорте в посёлках Метлино, Новогорный и Бижеляк

В заключении интервью ответил на вопросы читателей, отметил достижения озёрского спорта в прошедшем году