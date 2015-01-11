» Антимонопольная служба отклонила жалобу челябинских аптек на демпинг федеральных сетей

Представители аптек Челябинской области не указали в жалобе на федеральных конкурентов, какие лекарства те продают по ценам ниже закупочных и в каких конкретно аптеках. Из-за этого антимонопольная служба отклонила их обращение.

— Сегодня мы подписали уведомление, в котором сообщается, что 21 заявление представителей аптечных сетей региона оставлены без движения, — рассказала заместитель руководителя Челябинского УФАС России Елена Рысева. — Дело в том, что все эти обращения не содержат информации, которая позволила бы нам провести расследование. В частности, не указан перечень наименования лекарственных средств, которые федеральные сети продают по заниженной цене. Не сообщается и местонахождение ни одной из аптек, которые обвиняют в демпинге.

Представитель УФАС объяснила, что из заявления бизнесменов непонятно, нарушают ли закон «О защите конкуренции» федеральные аптечные сети «Живика», «Вита» и «Аптека от склада» во всех своих отделениях, или же с нарушениями работают лишь несколько локальных аптек.

— Куда нам идти и какие лекарства проверять? — задаётся вопросом Елена Рысева. — Ведь в Челябинске только «Живики» больше десятка! А охватить весь перечень лекарственных средств в аптеках просто невозможно. Мы готовы провести проверку. А потому предложили представителям региональных аптечных сетей доработать обращение.

Представители региональных аптечных сетей 14 февраля обсудили ценовой демпинг в фармацевтической торговле со стороны крупных федеральных сетей и их последствия. Руководители более двух десятков компаний заявили, что их федеральные конкуренты нарушают антимонопольное законодательство. Подписи под обращением в УФАС поставили предприниматели из Челябинска, Копейска, Миасса, Аши, Карталов, Чебаркуля, Озёрска и других городов области. Разобраться с ценовым демпингом антимонопольную службу также попросил уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров.

— За последний год с местного рынка исчезла местная аптечная сеть «Гран» и прочие, на очереди многие другие, — рассказал гендиректор ООО «Алвик» Александр Куперберг. — Причина в том, что федеральные конкуренты, чтобы выжить местные компании с рынка, активно демпингуют. Настолько, что продают лекарственные препараты из топ-200 самых популярных позиций по ценам ниже закупочных. Сейчас выигрывают покупатели, но это ненадолго. Как только местные аптечные сети из-за убытков покинут рынок, федералы взвинтят цены гораздо выше, чем были до их выхода на местный рынок. При этом они раза в два сократят количество своих аптек. И если ничего не изменить, местный аптечный бизнес ждёт крах уже через полгода-год.

Собрать необходимую УФАС информацию и обратиться с новым заявлением юристы региональных аптек намерены в течение недели.

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