» Заключительная афиша этой зимы!

Реклама на сайте|Обратная связь Пятница, 23 февраля, 08:22
Регистрация на сайте
Авторизация

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Начальник отдела образования отвечает на вопросы читателей. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Город OnLine
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Февраль 2018 (327)
Январь 2018 (302)
Декабрь 2017 (304)
Ноябрь 2017 (309)
Октябрь 2017 (351)
Сентябрь 2017 (356)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Культура » Афиша

Заключительная афиша этой зимы!

Поздравляем мужскую часть наших постоянных читателей с 23 февраля и настоятельно советуем обратить внимание на множество мероприятий, которые будут проходить в эти длинные праздничные выходные в Озёрске, глк "Егоза" и соседнем Слюдоруднике, а также Челябинске и Екатеринбурге. Представительницам прекрасного пола и малышам тоже будет чем заняться!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: прокат оборудования, тюбинг. Все три дня: 23, 24 и 25 февраля мы работаем для вас с 10:00 до 21:00 (главный подъемник до 17:30). А непосредственно в сам праздник - 23.02. с 14:00 до 16:00 - развлекательная программа для всей семьи с призами от "Егозы" и наших партнеров.

23 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Персидская сирень»(12+)

24 февраля, регистрация с 10-00

Стадион «Труд»: лыжная гонка памяти А.А.Карачева. Ход классический.

Заключительная афиша этой зимы!

24 февраля, с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: коммерческий турнир «Пирамида комбинированная» с гандикапом.

Заключительная афиша этой зимы!

24 февраля, 12 и 15-00

ДК «Строитель»: цирковое представление для всей семьи (г. Липецк)

Заключительная афиша этой зимы!

24 февраля, 18-00

ДТДиМ: фестиваль КВН. У нас в гостях игроки из Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, Троицка, Снежинска и многих других.

24 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Полоумный Журден»(14+)

25 февраля, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Летучий корабль»(5+)

25 февраля, 15-00

ДК «Строитель»: мастер-класс по вязанию. Объявляем открытой запись на следующий:

вяжем подушку "Пончик".

Заключительная афиша этой зимы!

25 февраля, 17-00

ДК «Маяк»: очередная встреча в Клубе «Таланты и поклонники» ДК «Маяк».

Гость Клуба – вокальный ансамбль «Консонанс» (Екатеринбург) с программой «Музыкальный калейдоскоп».

Заключительная афиша этой зимы!

25 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Убийца»(18+)

П.Татыш

24 февраля, 16-00

ДК им.А.С.Пушкина: городской фестиваль военно-патриотической песни «Душа солдата»

Заключительная афиша этой зимы!

П.Новогорный

23 февраля, 13-00

ДК «Энергетик»: праздничный концерт «За доблесть и честь»

Заключительная афиша этой зимы!

25 февраля, 15-00

ДК «Энергетик»: театрализованное шоу «Две стороны азарта».

Заключительная афиша этой зимы!

П.Слюдорудник:

23 февраля, 11 и 13-00

Мы проводим ДВЕ часовых экскурсии по экологической тропе в Слюдоруднике с посещением подземелий Слюдяной горы!

С собой захватите фонарик, удобную обувь и 100 руб. (дети до 12 лет - бесплатно)!

25 февраля, 12-00

XII традиционные командные лыжные эстафеты «Славура-спринт». В состав команды входят 2 участника, которым предстоит пробежать 6 этапов по 800-1000 метров свободным ходом.

Заключительная афиша этой зимы!

Челябинск

23 февраля 11-00

Фитнес-клуб Колизей: соревнования по троеборью.

Заключительная афиша этой зимы!

24 февраля, 10-00

В парке Гагарина, прямо на льду водоема, впервые пройдут Зимние Богатырские игры, курирует которые сам Эльбрус Нигматуллин. В России таким соревнованиям аналогов нет, как заявляют организаторы.

Заключительная афиша этой зимы!

24 февраля, 14-00

Дворец спорта «Метар-Спорт»: Майк Тайсон и Костя Цзю проведут в Челябинске мастер-класс по боксу.

24 февраля, 17-00

Ледовая арена «Трактор»: «Бои в клетке». Специальный гость Майк Тайсон.

Заключительная афиша этой зимы!

25 февраля, 12-00

ЛК им. Е.Елесиной: Чемпионат и первенство УрФО по панкратиону. Лучшие спортсмены Урала, победители региональных соревнований будут бороться за право выступить на чемпионате и первенстве России 2018 года. По предварительным данным, ожидается около 200 участников из 6 регионов Уральского Федерального округа.

Заключительная афиша этой зимы!

25 февраля, 17-00

Молодёжный центр «Пушкин»: участники известнейшего шоу на ТНТ «Танцы» проведут бесплатный мастер-класс по...танцам!

Вход на мк свободный, но регистрация обязательна.

Заключительная афиша этой зимы!

Екатеринбург

23 февраля, 13-00

Концерт-холл «Свобода»: сотрясающий стены звук мощнейших команд заставит мошить и слэмить даже самых замерзших и отъевшихся! Пыль будет лететь несокрушимым туманом, а пол крошиться от ярости! Это все Ural Hardcore Fest!

Заключительная афиша этой зимы!

23 февраля, 14-00

ЕСК «Динамо»: заезд велосипедов по льду «Ледовое сражение». Для всех участников мероприятия будет специально подготовленна ледовая трасса с различными с фигурными элементами («змейка», «восьмерка», мостик и т.д. ), ее велосипедисты будут проходить на скорость по парам.

Заключительная афиша этой зимы!

24 февраля, 18-00

Ельцин-центр: киноклуб Ельцин Центра. «Микаэл Таривердиев. Двое в городе». Знаменитая музыка из знаменитых фильмов (в том числе из фильмов «До свидания, мальчики», «Любить», «Ольга Сергеевна», «Семнадцать мгновений весны»), монологи, вокальные новеллы на стихи Семена Кирсанова, Григория Поженяна, Людвига Ашкенази, Андрея Вознесенского, фортепианные прелюдии, отрывки из фильмов.

Заключительная афиша этой зимы!

25 февраля, 13-00

ДИВС: мастер-класс от Майка Тайсона и Кости Цзю.

Заключительная афиша этой зимы!

 

Александра Лебедева.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (0)

Комментариев еще нет. Вы можете написать первый.

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Нажимая на кнопку ОТПРАВИТЬ, Я даю согласие на обработку персональных данных и соглашаюсь с политикой конфиденциальности.
Код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Эпопея с ОДН за 2016 год близится к развязке
» Ежегодная денежная выплата донорам
» Обыски в Управлении капитального строительства
» Светлана Худякова: «Хочется, чтобы в городе было больше позитива!»
» В Озёрске бурно прошло обсуждение проблем городской медицины
» Не стало малыша, мужественно сражавшегося со страшной болезнью
» Интервью с начальником Управления по физкультуре и спорту
Обсуждаемые новости
» Страсти по рутению
» Интервью с начальником Управления по физкультуре и спорту
» Югорские коллекторы банкротят озерчанку за миллионный долг
» «Сначала снизят, а потом взвинтят цены»: челябинские аптеки начали борьбу с федеральными сетями
» Пиёзли катлама, или Ташкент — город хлебный
» Заключительная афиша этой зимы!
» Антимонопольная служба отклонила жалобу челябинских аптек на демпинг федеральных сетей

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, Новогорный, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, ЮЖный Урал, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, онлайн, оперативная обстановка, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология

Показать все теги