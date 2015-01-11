» Заключительная афиша этой зимы!

Поздравляем мужскую часть наших постоянных читателей с 23 февраля и настоятельно советуем обратить внимание на множество мероприятий, которые будут проходить в эти длинные праздничные выходные в Озёрске, глк "Егоза" и соседнем Слюдоруднике, а также Челябинске и Екатеринбурге. Представительницам прекрасного пола и малышам тоже будет чем заняться!

Озёрск

Все выходные:

Глк «Егоза»: прокат оборудования, тюбинг. Все три дня: 23, 24 и 25 февраля мы работаем для вас с 10:00 до 21:00 (главный подъемник до 17:30). А непосредственно в сам праздник - 23.02. с 14:00 до 16:00 - развлекательная программа для всей семьи с призами от "Егозы" и наших партнеров.

23 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Персидская сирень»(12+)

24 февраля, регистрация с 10-00

Стадион «Труд»: лыжная гонка памяти А.А.Карачева. Ход классический.

24 февраля, с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: коммерческий турнир «Пирамида комбинированная» с гандикапом.

24 февраля, 12 и 15-00

ДК «Строитель»: цирковое представление для всей семьи (г. Липецк)

24 февраля, 18-00

ДТДиМ: фестиваль КВН. У нас в гостях игроки из Челябинска, Екатеринбурга, Миасса, Троицка, Снежинска и многих других.

24 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Полоумный Журден»(14+)

25 февраля, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Летучий корабль»(5+)

25 февраля, 15-00

ДК «Строитель»: мастер-класс по вязанию. Объявляем открытой запись на следующий:

вяжем подушку "Пончик".

25 февраля, 17-00

ДК «Маяк»: очередная встреча в Клубе «Таланты и поклонники» ДК «Маяк».

Гость Клуба – вокальный ансамбль «Консонанс» (Екатеринбург) с программой «Музыкальный калейдоскоп».

25 февраля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Убийца»(18+)

П.Татыш

24 февраля, 16-00

ДК им.А.С.Пушкина: городской фестиваль военно-патриотической песни «Душа солдата»

П.Новогорный

23 февраля, 13-00

ДК «Энергетик»: праздничный концерт «За доблесть и честь»

25 февраля, 15-00

ДК «Энергетик»: театрализованное шоу «Две стороны азарта».

П.Слюдорудник:

23 февраля, 11 и 13-00

Мы проводим ДВЕ часовых экскурсии по экологической тропе в Слюдоруднике с посещением подземелий Слюдяной горы!

С собой захватите фонарик, удобную обувь и 100 руб. (дети до 12 лет - бесплатно)!

25 февраля, 12-00

XII традиционные командные лыжные эстафеты «Славура-спринт». В состав команды входят 2 участника, которым предстоит пробежать 6 этапов по 800-1000 метров свободным ходом.

Челябинск

23 февраля 11-00

Фитнес-клуб Колизей: соревнования по троеборью.

24 февраля, 10-00

В парке Гагарина, прямо на льду водоема, впервые пройдут Зимние Богатырские игры, курирует которые сам Эльбрус Нигматуллин. В России таким соревнованиям аналогов нет, как заявляют организаторы.

24 февраля, 14-00

Дворец спорта «Метар-Спорт»: Майк Тайсон и Костя Цзю проведут в Челябинске мастер-класс по боксу.

24 февраля, 17-00

Ледовая арена «Трактор»: «Бои в клетке». Специальный гость Майк Тайсон.

25 февраля, 12-00

ЛК им. Е.Елесиной: Чемпионат и первенство УрФО по панкратиону. Лучшие спортсмены Урала, победители региональных соревнований будут бороться за право выступить на чемпионате и первенстве России 2018 года. По предварительным данным, ожидается около 200 участников из 6 регионов Уральского Федерального округа.

25 февраля, 17-00

Молодёжный центр «Пушкин»: участники известнейшего шоу на ТНТ «Танцы» проведут бесплатный мастер-класс по...танцам!

Вход на мк свободный, но регистрация обязательна.

Екатеринбург

23 февраля, 13-00

Концерт-холл «Свобода»: сотрясающий стены звук мощнейших команд заставит мошить и слэмить даже самых замерзших и отъевшихся! Пыль будет лететь несокрушимым туманом, а пол крошиться от ярости! Это все Ural Hardcore Fest!

23 февраля, 14-00

ЕСК «Динамо»: заезд велосипедов по льду «Ледовое сражение». Для всех участников мероприятия будет специально подготовленна ледовая трасса с различными с фигурными элементами («змейка», «восьмерка», мостик и т.д. ), ее велосипедисты будут проходить на скорость по парам.

24 февраля, 18-00

Ельцин-центр: киноклуб Ельцин Центра. «Микаэл Таривердиев. Двое в городе». Знаменитая музыка из знаменитых фильмов (в том числе из фильмов «До свидания, мальчики», «Любить», «Ольга Сергеевна», «Семнадцать мгновений весны»), монологи, вокальные новеллы на стихи Семена Кирсанова, Григория Поженяна, Людвига Ашкенази, Андрея Вознесенского, фортепианные прелюдии, отрывки из фильмов.

25 февраля, 13-00

ДИВС: мастер-класс от Майка Тайсона и Кости Цзю.

Александра Лебедева.