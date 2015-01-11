Состоялись соревнования по лыжным гонкам

24 февраля на стадионе Труд прошли соревнования по лыжным гонкам классическим стилем памяти А.А.Карачева, проводимые ежегодно заводом 235 при содействии МБУ «Арена», ИП «Экстрим парк», АН «Диалог» и волонтеров. Участвовало 47 человек на дистанциях 1, 2, 3 и 5 километров. Все участники до 17 лет получили в подарок сертификаты на бесплатное катание на тюбинге, победители и призёры до 17 лет получили сладкие подарки и грамоты, остальные награждались грамотами и медалями. Приятным бонусом был вкусный чай с лимоном, предоставленный профсоюзным комитетом завода 235.

РЕЗУЛЬТАТЫ: Rezultaty.xlsx [14,76 Kb]

Полный альбом с фотографиями можно посмотреть здесь: https://vk.com/album-66612999_252176087