Итоги рейдов ОГИБДД

22 и 23 февраля 2018 года на территории Озерского городского округа сотрудниками ОГИБДД были проведены рейдовые мероприятия по выявлению водителей, управляющих автомобилем в нетрезвом состоянии, а также лиц, не имеющих права на управление транспортным средством.

За период проведения данных мероприятий было проверено порядка 630 водителей транспортных средств. Из них выявлено три водителя, управлявший автомобилем в состоянии опьянения, четыре водителя, не имеющих права на управление транспортом, а также в отношении двух водителей оформлены материалы по ст.264.1 УК РФ.

Статья 264.1УК РФ Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.

Управление автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой статьи 264 УК РФ, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.