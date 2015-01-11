Представители детского омбудсмена нашли новые нарушения в челябинском интернате

Столичная комиссия от уполномоченного по правам ребенка нашла новые нарушения в интернате, ставшим известным из-за массовых случаев педофилии. Сообщается, что некоторые сотрудники, вопреки действующему закону, не имели справок об отсутствии судимости
На данный момент потерпевшими признаны семь воспитанников школы. Главный подозреваемый – 51-летний «дядя Сережа» задержан и дает показания. Кроме того, в отношении должностных лиц возбуждены уголовные дела по статье «халатность».
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Ключевые теги: уполномоченный по правам ребёнка, расследование.
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