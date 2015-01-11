Что изменится в нашей жизни с началом весны-4

После 15 марта россияне не смогут посещать Македонию без виз. В этот период заканчивается срок действия годового безвизового режима, который эта балканская страна ввела в одностороннем порядке для путешественников из России.

Впрочем, не исключено, что власти Македонии продлят отмену виз, как это было уже не раз начиная с 2012 года.

Облегченный режим распространяется только на короткие поездки сроком не более 90 дней в течение шести месяцев. Если в планах более продолжительное посещение страны, то визу придется оформлять в посольстве Македонии в Москве. Срок рассмотрения заявления - от одного до трех дней.

Македония предприняла уже множество попыток привлечь российских туристов. Несколько лет назад министерство по туризму страны предлагало российским туроператорам рассмотреть возможность совместной организации чартерных полетов из России. Одна турфирма даже попыталась поставить самолет на этом направлении. Однако проект быстро был признан нерентабельным из-за отсутствия спроса. В 2016 году Македония снова разработала специальную программу субсидирования путешествий. За каждого человека туроператоры могли получить от 15 до 65 евро. Главное условие: группа должна состоять минимум из десяти человек и приехать на три дня. Не меньше.

Эксперты считают, что для спроса в первую очередь важно наличие прямого регулярного авиасообщения с Македонией. А его нет. Все рейсы выполняются через Сербию до столицы страны - Скопье. "Два года назад было несколько рейсов из Белграда на озеро Охрид - это самый известный туристический регион Македонии. Они вызвали живой интерес со стороны россиян, так как экономили уйму времени. Но эта волна сошла с окончанием полетной программы", - рассказала менеджер одной из турфирм Елена Бондаренко.

Сейчас, по ее словам, путевки в Македонию чаще покупают в рамках комбинированных туров по Балканам. "Если Македония вернет визовый режим с Россией, спрос на нее, который и сейчас не велик, серьезно пострадает, турпоток может сократиться до нескольких человек", - заключила Бондаренко.

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