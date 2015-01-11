В воскресный день в Парке культуры и отдыха кипела жизнь

С самого утра на территории любимого места отдыха озерчан кипели нешуточные страсти: в ск «Труд» шли финальные бои Кубка ОГО по боксу и кикбоксингу.

По словам одного из судей мероприятия Андрея Абрамова, в Кубке принимали участие спортсмены из Касли, Снежинска, Челябинска и, конечно, Озёрска – всего около 70 спортсменов. Несмотря на то, что на соревнования не смогли приехать бойцы из Кыштыма и Верхнего Уфалея, представляющие свои города в эти же числа на Кубке губернатора Челябинской области, Кубок ОГО прошёл на высоком уровне, вызвав неплохой интерес со стороны озерчан. Озёрская команда проявила себя с переменным успехом: что-то выиграла, что-то, к сожалению, проиграла, что, конечно, говорит о высоком уровне подготовки соперников.

Между тем, как сообщил Андрей Абрамов, в данный момент юная озёрская звезда Артём Шепелев отобрался в состав сборной Челябинской области по боксу и находится на учебно-тренировочныхе сборах в городе Анапа в преддверии Первенства России.

Итоги Кубка ОГО по боксу и кикбоксингу:

1. Команда города Озёрска:

Первое место - Янина Анастасия, Аникин Степан, Нуритдинов Дмитрий, Медведев Даниил, Ларионов Никита, Гребениченко Кирилл, Коротков Виталий, Соха Павел, Власюк Сергей, Карташев Максим, Горбунов Данил, Паршаков Сергей.

Второе место - Никулин Леонид, Магомедов Эльман, Мухаметчин Роберт, Сурин Степан, Хомутов Сергей, Тарханов Степан, Ткаченко Александра, Потапов Андрей, Белоруков Кирилл, Тараканов Алексей.

2. Команда поселка Метлино:

Первое место - Байтурин Ильдар, Кадыров Фарид.

Второе место - Суббота Дмитрий, Кадыров Данил, Гайсин Ильгиз, Кильмухаметов Иммар, Халиков Валерий.

3. Команда поселка Новогорный:

Второе место - Стрижов Димитрий.

Параллельно с этими соревнованиями на улице вовсю сражались работники Приборно-механического завода в т.н. хоккей в валенках. По словам Екатерины Рябовой, представительницы Молодёжной комиссии ПМЗ, практически каждые выходные в ПКиО проходят такие турниры ПО "Маяк", призванные сплотить коллег и поддержать идею здорового образа жизни. В этом году заводу удалось собрать 2 команды: «Молот» (цех капитального ремонта) и «Луч»(цех КДСЕ). В упорной борьбе победу одержала команда «Молот».