В городе Касли назначен новый прокурор

Каслинскую городскую прокуратуру возглавил советник юстиции Александр Катков, ранее — главный прокурор Варненского района.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, Александр Катков служит в надзорном органе более 12 лет. Начинал помощником и заместителем прокурора Кыштыма, в последние пять лет возглавлял Варненскую районную прокуратуру.

Добавим, предшественник Каткова в Каслях, Евгений Филатов, ушел на пенсию. Филатов служил Каслинским прокурором с 2007 года, то есть провел на этой должности два стандартных пятилетних срока.

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