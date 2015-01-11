В городе Касли назначен новый прокурор

Каслинскую городскую прокуратуру возглавил советник юстиции Александр Катков, ранее — главный прокурор Варненского района.
По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, Александр Катков служит в надзорном органе более 12 лет. Начинал помощником и заместителем прокурора Кыштыма, в последние пять лет возглавлял Варненскую районную прокуратуру.
Добавим, предшественник Каткова в Каслях, Евгений Филатов, ушел на пенсию. Филатов служил Каслинским прокурором с 2007 года, то есть провел на этой должности два стандартных пятилетних срока.
http://fedpress.ru/74
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