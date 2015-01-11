На Южном Урале все избирательные участки обеспечат брошюрами для незрячих и слабовидящих

Материалами, предназначенными для информирования избирателей-инвалидов по зрению, будут снабжены все 2 305 избирательных участков в Челябинской области.

«На информационных стендах избирательных участков появятся брошюры для незрячих и слабовидящих. Их изготовление возьмет на себя избирательная комиссия, с этой задачей справится типография, а информацию о кандидатах шрифтом Брайля нужно изготавливать на специальной бумаге. В регионе есть только один подобный принтер, он находится в Челябинской областной специальной библиотеке для слабовидящих и слепых. Там взялись изготовить брошюры бесплатно», – уточнил председатель избиркома Сергей Обертас.+

Глава облизбиркома поблагодарил директора библиотеки Марину Кочутину за помощь и рассказал, что благодаря этому сотрудничеству процент оснащения избирательных участков информацией для незрячих и слабовидящих удалось увеличить в 20 раз – с 5% до 100%.

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