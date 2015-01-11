В Озёрске состоялась «Лыжня России»!

10 марта в Озёрске в заливе стадиона "Труд" прошла "Лыжня России-2018".
Призеры забегов:
Забег на 2 км, девушки до 18 лет:
1 место - Литвиненко Евгения
2 место - Исмаилова Аиша
3 место - Степанова Александра
Забег на 2 км. юноши до 18 лет:
1 место - Важенин Дмитрий
2 место - Соловьёв Артем
3 место - Корпылев Степан
Забег на 3 км. женщины 18 лет и старше:
1 место - Корпылева Анастасия
2 место - Безрукова Наталья
3 место - Столярова Наталья
Забег на 5 км. мужчины от 18 лет и старше:
1 место - Летягин Роман
2 место - Бедрягин Игорь
3 место - Ложкин Евгений
Фото-репортаж от Дениса Васильева.
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