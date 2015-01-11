В Озёрске состоялась «Лыжня России»!

10 марта в Озёрске в заливе стадиона "Труд" прошла "Лыжня России-2018".

Призеры забегов:

Забег на 2 км, девушки до 18 лет:

1 место - Литвиненко Евгения

2 место - Исмаилова Аиша

3 место - Степанова Александра

Забег на 2 км. юноши до 18 лет:

1 место - Важенин Дмитрий

2 место - Соловьёв Артем

3 место - Корпылев Степан

Забег на 3 км. женщины 18 лет и старше:

1 место - Корпылева Анастасия

2 место - Безрукова Наталья

3 место - Столярова Наталья

Забег на 5 км. мужчины от 18 лет и старше:

1 место - Летягин Роман

2 место - Бедрягин Игорь

3 место - Ложкин Евгений

Фото-репортаж от Дениса Васильева.