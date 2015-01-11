Из-за шутки друга пара едва не замерзла насмерть в Челябинской области

Мужчина и женщина отправились «спасать» товарища, который позвал на помощь.

Супружеская пара поехали в лесной массив в районе поселка Томинский по просьбе друга, который сообщил, что заблудился. ЧП произошло накануне праздничных выходных. Они обследовали местность, однако поиски не дали никакого результата. Южноуралец бродил по чаще в поисках товарища, но только промочил ноги. Вскоре их автомобиль застрял, а бензин почти закончился. Тогда они позвонили спасателям.

"Прибыв на место, сотрудники Мобильного спасотряда напоили замерзающих мужчину и женщину горячим чаем, помогли отбуксировать автомобиль до трассы."

— уточнили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Когда пострадавшие добрались до ближайшей автозаправки, «потерявшийся» друг вышел с ними на связь и признался, что просто пошутил.

https://www.1obl.ru