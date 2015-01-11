Больше трети сотрудников в Челябинской области работают не по специальности

В Челябинской области 39% сотрудников работают не по специальности – об этом свидетельствуют данные опроса HeadHunter.

При этом на Южном Урале по специальности работают 34% опрошенных сотрудников, еще 21% трудится в смежных областях. В целом на Урале только 35% соискателей работают именно по той специальности, которую когда-то получили.

Больше всего тех, кто по специальности не работает и не планирует в ближайшем будущем, оказалось среди жителей Курганской области (48%) и Пермского края (44%).

Среди тех, кто работает по специальности, больше юристов (81%), медиков (65%), работников в сфере добычи сырья (55%). Меньше всего таких сотрудников в продажах (63%), административном персонале (60%) и таких сферах, как туризм, гостиничный и ресторанный бизнес (53%). Опрос проводился с 31 октября по 11 декабря 2017 года среди 12 121 российского работника.

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