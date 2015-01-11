18 марта пройдет Открытое первенство Озёрска по горным лыжам

18 марта на территории ГЛК "Егоза" пройдут открытое первенство Озерска и 2 этап кубка Челябинской области по горным лыжам среди любителей и ветеранов.
Соревнования будут посвящены основателю секции горных лыж в Озерске и горнолыжного центра гора
"Егоза"- Морозову Сергею Александровичу, которого не стало в марте этого года.
Дисциплина: слалом: 2 попытки.
Регистрация участников с 9-30
Старт 1 попытки 10-30
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление по ФКиС администрации Озерского городского округа.
В соревнованиях могут принимать участие все желающие и прошедшие жеребьевку у главного судьи соревнований, не менее чем за 30 минут до начала старта. Стартовый взнос за участие в соревнованиях 600 р с учетом скипаса .
Соревнования среди горнолыжников проводятся в возрастных группах:
1 – мужчины 16-34 лет;
2 – мужчины 35-44 лет;
3 – мужчины 45-54 лет;
4 – мужчины 55-64 лет;
5 – мужчины 65 лет и старше;
6— женщины 16-34 лет;
7 – женщины 35-50 лет;
8 – женщины старше 50
Жеребьевка спортсменов осуществляется согласно «Правилам соревнований», по списку главного судьи соревнований. Предварительную заявку можно отослать на почту [email protected]
Внимание! Проведение соревнований не помешает отдыху гостей комплекса!!!
Подробности на http://glk-egoza.ru/event/790-otkrytoe-pervenstvo-ozerska-na-egoze.html
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