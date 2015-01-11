Снижение числа безработных ожидают к осени на Южном Урале

Число официально зарегистрированных безработных южноуральцев к осени текущего года достигнет минимальных показателей за последние несколько лет, такой прогноз начальник Главного управления по труду и занятости населения региона Владислав Смирнов озвучил на совещании при губернаторе.

По состоянию на 7 марта в Челябинской области зарегистрированы 26,9 тысяч безработных, ближе к концу года этот показатель может снизиться до 22,5 тысяч.

«Количество вакансий значительно возросло, с 15,7 до 20,9 тысяч. При этом мы отмечаем довольно серьёзную активность работодателей в поисках работников. Напряжённость на рынке труда снизилась с 2,2 до 1,4 – это соотношение ищущих работу к количеству вакансий», - отметил Владислав Смирнов.

Наиболее высокий уровень безработицы зарегистрирован в Катав-Ивановском, Чесменском, Октябрьском, Брединском, Верхнеуфалейском и Нязепетровском муниципальных образованиях.

Напомним, ранее сообщалось о планах некоторых южноуральских предприятий по сокращению сотрудников: работодатели уведомили управление по труду и занятости, что в 2018 годку собираются уволить около 3,7 тысяч человек.

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