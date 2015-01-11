Сводка происшествий и преступлений за прошедшую неделю

За прошедшую неделю дежурной частью Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск Челябинской области по оперативной сводке зарегистрировано 181 происшествие, возбуждено 12 уголовных дел, раскрыто 9.
В ночь с 5 на 6 марта в ходе проведении оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали молодого человека, 1998 года рождения, который путем вскрытия капота автомобиля ВАЗ-2106, стоявшего у дома № 7 по ул. Чапаева, похитил аккумуляторную батарею стоимостью 3000 рублей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
6 марта сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого, который в сентябре прошлого года из садового домика, расположенном в садовом товариществе «Рябинка», похитил имущество на сумму 3500 рублей. В отношении подозреваемого, 1969 года рождения, ранее судимого за аналогичное преступление, избрана мера пресечение в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении. Расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Кража), продолжается.
И еще из полицейской статистики:
Сотрудниками полиции за прошедшую неделю за правонарушения в дежурную часть было доставлено 11 человек. На семейные конфликты полиция выезжала 14 раз. На нарушение тишины в ночное время осуществлено 15 выездов.
Было составлено 259 административных протоколов, в том числе:
- за распитие спиртных напитков в общественных местах – 13 протоколов;
- за появление в состоянии опьянения в общественных местах – 28 протоколов;
- за мелкое хулиганство – 28 протоколов.
Инспекторами ДПС пресечено 187 нарушений Правил дорожного движения.
Осуществлено 2 выезда кинолога со служебной собакой совместно со следственно-оперативной группой на осмотры мест происшествий.
Пресс-служба Управления МВД России по ЗАТО г.Озерск