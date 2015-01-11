Жительница Кыштыма убила мужа, защищая дочь

Семейная драма разыгралась в ночь на 17 марта. Мать четверых детей, младшему из которых всего три месяца, зарезала мужа.
Женщина рассказала следователям, что пьяный супруг избивал её и детей.
Когда он набросился с кулаками на дочь, мать схватила нож и нанесла мужу удары в спину и грудь. Мужчина скончался от полученных ран. Возбуждено уголовное дело. Женщина на время следствия помещена под домашний арест.
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