Жительница Кыштыма убила мужа, защищая дочь

Семейная драма разыгралась в ночь на 17 марта. Мать четверых детей, младшему из которых всего три месяца, зарезала мужа.

Женщина рассказала следователям, что пьяный супруг избивал её и детей.

Когда он набросился с кулаками на дочь, мать схватила нож и нанесла мужу удары в спину и грудь. Мужчина скончался от полученных ран. Возбуждено уголовное дело. Женщина на время следствия помещена под домашний арест.

http://www.naurfo.ru