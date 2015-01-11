В глубинке много способных и ярких детей

В первые весенние дни в детской музыкальной школе № 2 (п. Метлино) состоялся Второй открытый зональный фестиваль-конкурс юных исполнителей «Классики - детям» для учащихся сельских детских музыкальных школ и детских школ искусств Челябинской области.

Выступления оценивало компетентное жюри в составе представителей детских школ искусств во главе с председателем – лауреатом международных и всероссийских конкурсов, заведующей фортепианным отделением Озерского государственного колледжа искусств Еленой Вячеславовной Федоровой.

Основная цель конкурса – предоставить возможность детям из поселков показать свои творческие способности и на равных условиях посоревноваться с соперниками, а для преподавателей – создать площадку, где происходило бы творческое общение, обмен опытом, поиск нового репертуара, и подарить радость открытия новых талантов.

Для комфорта исполнителей конкурс проводился поэтапно: 2 марта - в детской музыкальной школе №2 п. Метлино, 10 марта - в детской школе искусств (ДШИ) п. Новогорный.

В этом году в конкурсе приняли участие более 150 человек в двух номинациях: «Инструментальное (вокальное) исполнительство» и «Ансамбль от 7 до 18 лет».

Номинантами стали учащиеся шести поселковых ДШИ из п. Метлино, п. Новогорный, п. Береговой, п. Аргаяш, с. Кунашак, с. Халитово - всего 101 юный музыкант.

Конкурсанты продемонстрировали владение такими инструментами, как: фортепиано, аккордеон, баян, гитара, домра, скрипка, труба, тромбон, блок-флейта, саксофон, а также вокальное исполнительство.

Все участники достойно представили свои программы и были награждены дипломами и подарками. Благодарственными письмами были отмечены руководители - преподаватели и концертмейстеры.

Жюри в рамках фестиваля определило лучших исполнителей:

Малёва Екатерина (п. Метлино) – I место и Гран-при конкурса, награждена подарком, предоставленным благотворительной программой «Росток»;

Мирасова Полина (с. Кунашак) – I место и диплом за артистизм и яркое воплощение образа;

Щелканов Глеб (п. Новогорный) – II место и диплом за выразительность и эмоциональность исполнения.

В завершение фестиваля-конкурса своими впечатлениями поделилась председатель жюри Елена Вячеславовна Федорова:

- Огромная подготовительная работа администрации школы предшествовала проведению конкурса. Было учтено все: встреча и размещение огромного количества гостей, которые чувствовали себя как дома, организация репетиций, работа жюри, регламент.

Поражает количество участников, которых было гораздо больше, чем в прошлом году, а также наличие в маленьких сельских школах способных и ярких детей, в которых преподаватели вкладывают душу и все свое умение для того, чтобы каждый ребенок мог выразить себя. Есть большие ресурсы и возможности в развитии этих школ.

Представляется перспективным включение ансамблевой номинации, это позволяет еще большему количеству детей участвовать в фестивале. Ансамбли очень разнообразны по составу. Регламент идеально продуман. Благодаря хорошей организации стало возможным проведение конкурсных прослушиваний в сжатое время. Понравилась слаженная и объективная работа жюри, в состав которого были включены представители всех школ-участников фестиваля-конкурса. Фестивали-конкурсы позволяют увидеть всю картину развития детского творчества в полном объеме. Традицию проведения такого рода фестиваля-конкурса надо обязательно продолжать.

Организаторы конкурса выражают огромную благодарность учредителю благотворительной программы «Росток» Андрею Ильичу Комарову и руководителю Ольге Михайловне Стебуновой за спонсорскую помощь и предоставленные сувениры.

http://www.ozerskadm.ru