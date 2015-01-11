Нефтебаза Литовкина задолжала городу миллион

Суд удовлетворил иск администрации закрытого города к ООО «Вклад»

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Управления имущественных отношений Администрации Озёрского городского округа к обществу с ограниченной ответственностью «Вклад» о взыскании задолженности по арендной плате. Стороны были надлежащим образом уведомлены о предстоящем процессе, однако в суд не явились, ответчиком отзыв на исковые требования представлен не был.

Как выяснилось в ходе судебного заседания, на основании постановления Администрации Озерска от 30 апреля 2014 года между истцом и ответчиком подписан договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды земельного участка площадью 67 521 кв. на улице Разъездной. На участке имеются нежилые здания и сооружения нефтебазы, принадлежащие на праве собственности обществу «Вклад», инженерные коммуникации, зеленые насаждения и древесная растительность. Неисполнение ответчиком обязательства по внесению арендной платы за пользование земельным участком в период с 01.05.2014 по 31.12.2017 послужило основанием для направления в адрес ответчика досудебной претензии.

В исковых требованиях Управления имущественных отношений, с учётом неустойки, была указана сумма задолженности в размере 1 182 316 руб. 72 коп. Суд воспользовался законным правом проверить достоверность предъявленных требований, в результате расчет признан неверным, в связи с допущенными арифметическими ошибками, сумма фактической задолженности оказалась выше заявленной в иске администрации. Однако суд не вправе выходить за пределы заявленных требований, поэтому были удовлетворены требования истца в полном объеме.

Общество с ограниченной ответственностью «Вклад» зарегистрировано в Озёрске, генеральным директором одним из собственников является известный озерский бизнесмен Игорь Литовкин. Также Литовкин, только по официальным данным, является владельцем сети кабельного телевидения «Видеоканал», торговой сети «Три богатыря», рядом управляющих, строительных и проектных организаций.

Озёрск.ру

Источник: http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/2a9aeabc-999b-45e5-a82c-983460072567/3cf5979c-5af7-4e47-9078-e8fa38eb596c/%D0%9076-2818-2018__20180313.pdf