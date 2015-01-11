В планах — обеспечить качественным водоснабжением семь населенных пунктов, а также снизить влияние загрязненного стока с Карабаша на качество воды Аргазинского водохранилища.

В 2018 году на госпрограмму «Чистая вода» в Челябинской области направят рекордную сумму — 400 млн рублей; власти планируют обеспечить качественным водоснабжением семь населенных пунктов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального Минстроя.

«Программа “Чистая вода” — одна из самых приоритетных для Челябинской области, поскольку качество и доступность водных ресурсов напрямую влияет на здоровье и качество жизни южноуральцев», — подчеркнул Борис Дубровский.

В 2018 году новый центральный водопровод появится в городах Еманжелинск и Бакал, в поселке Локомотивный, в поселке Аэропорт в Челябинске, в деревнях Александровка и Барсучье (Октябрьский район), а также в деревне Алтын-Таш (Чебаркульский район).

Также будут введены в эксплуатацию очистные сооружения сточных вод в Верхнем Уфалее, продолжено строительство очистных сооружений канализации в Аше.

Кроме того, по поручению губернатора Бориса Дубровского в регионе реализуется проект по строительству объектов, снижающих влияние загрязненного стока с территории Карабашского городского округа на качество воды Аргазинского водохранилища.

Проектные решения предусматривают строительство двух природоохранных объектов. Первый — канал для отвода чистого стока реки Сак-Элга в обход загрязненных территорий и направления чистого стока в Аргази, и второй — гидроботаническая площадка в устье Сак-Элги в виде высадки «высших водных растений» — камыша, рогоза, способных поглощать загрязняющие вещества и очищать воду. Общая стоимость строительства — почти 200 млн рублей. Реализация проекта начата с 2017 года за счет средств областного бюджета в рамках региональной государственной программы «Охрана окружающей среды Челябинской области». Завершить строительство природоохранных объектов планируется в 2019 году. Исследования и расчеты показали, что реализация проекта обеспечит сокращение текущего загрязнения источника питьевого водоснабжения Челябинска в 25 раз.

https://dostup1.ru