Озёрский завод наказан за срыв контракта с норильским Газпромом

Логистические ошибки обошлись «Уралстройэнерго» в 4,5 миллиона

Арбитражный суд Красноярского края удовлетворил иск акционерного общества «Норильскгазпром» к обществу с ограниченной ответственностью «Уралстройэнерго», зарегистрированному и работающему в Озёрске. Сумма, которую озёрское предприятие обязано уплатить по решению суда, составляет 4 401 400 рублей пени за неисполнение условий договора и 45 007 рублей расходов по оплате государственной пошлины.

Как выяснилось в ходе судебного разбирательства, по результатам проведённого аукциона между норильским подразделением Газпрома и «Уралстройэнерго» в мае 2017 года был заключен договор на поставку строения блочно-модульного типа и торгового оборудования. Согласно технической документации, доставка массивных конструкций весом десятки тонн должна была осуществляться до перевалочного пункта АО «Норильскгазпром» в Красноярске, а затем – в труднодоступные места либо по Енисею, либо – после закрытия речной навигации – сухопутным путём.

Срок поставки самим «Уралстройэнерго» был определён в период до 25 августа. Однако в ходе выполнения работ возникли технические и организационные сложности, в результате произошла задержка доставки готовых блоков. Изготовленные ответчиком конструкции компоновались в упаковки весомне менее 20 тонн, однако максимально возможная грузоподъемность техники, используемой для доставки материалов в конечную точку по зимней автодороге – 16 тонн. Это привело к пересмотру логистической схемы доставки, а также изменению (переделке) изготовленных металлоконструкций, что существенно обременило ответчика, говорится в решении Арбитражного суда. В связи с этим в письме «Уралстройэнерго» сообщило истцу о невозможности выполнения работ в предусмотренный графиком срок.

Суд установил, что сезонный характер хозяйственной деятельности субъектов в условиях территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (в том числе ограниченный по времени период навигации на данных территориях) является прогнозируемым событием, и не носит признаков чрезвычайных ситуаций и обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть предусмотрены при заключении договора. В связи с этим требование АО «Норильскгазпром» о взыскании с озёрского предприятия неустойки в размере 4,4 млн. рублей признано судом обоснованным и удовлетворено в полном объёме.

Озёрск.ру