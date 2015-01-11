Открыта продажа билетов на новый рейс из Челябинска в Астану

Казахский авиаперевозчик SCAT отрывает новые рейсы из Челябинска в Казахстан, сообщает пресс-служба челябинского аэропорта.

Самолеты компании будут летать с 1июня по 26 октября с периодичностью два раза в неделю — по вторника и по пятницам. Протяженность полета — час двадцать. Рейсы будут выполняться на самолете CRJ-200, количество посадочных мест — 50. Билеты стоят от 8134 рублей и уже продаются.

Авиакомпания SCAT — один из крупнейших авиаперевозчиков Казахстана, работающий на рынке пассажирских авиаперевозок более 17 лет. В регулярном расписании SCAT сегодня 32 внутренних маршрута и 14 маршрутов в Россию, Грузию, Армению, Азербайджан, Китай и Турцию.

https://www.chel.kp.ru