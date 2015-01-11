Набор матросов-спасателей

С 09 апреля 2018 г Муниципальное учреждение «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» начинает подготовку матросов-спасателей.
По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца. Возможно трудоустройство на городских пляжах в летний период времени.
Заинтересованным лицам обращаться по телефонам: 2-66-10, 2-00-44.
Ключевые теги: Набор на обучение, матрос-спасатель.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать