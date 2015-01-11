"Людям,решившим действовать, обыкновенно сопутствует УДАЧА!

При этом, она редко сопутствует тому, кто только и занимается тем, что взвешивает и медлит." Именно это убеждение греческого историка Геродота выбрали мы для себя в момент поиска участников и подготовки их к конкурсу "А ну-ка дедушки!" Результатом правильного выбора явилось интересное, увлекательное, по семейному доброе и теплое мероприятие, которое состоялось 31 марта 2018г. в Доме Культуры им.Пушкина! Четыре джентльмена, четыре сильных и смелых мужчины стали настоящими героями нашего семейного

праздника,продемонстрировавшими свои творческие способности! Программа конкурса была насыщенной. Конкурсанты читали стихи, пели песни, плясали цыганочку, мастерили самолетики из газет и матрешек из мандарин. В перерывах между конкурсами для гостей и участников выступали молодые, энергичные и успешные коллективы ДК им.Пушкина "Экспромт", "Созвездие" ,"Золотой Дракон". Победителей в конкурсе оказалось ровно столько, сколько было участников. За свое мастерство, целеустремленность, неравнодушие и душевное тепло участники получили дипломы в номинациях: "Золотой голос", "Золотые руки", "Золотая душа" и "Золотое сердце", чем остались довольны все родные, а больше всего конечно внуки! Администрация ДК им.Пушкина благодарит за огромный вклад в подготовку к конкурсу "А ну-ка дедушки!" Елену Васильевну Кочергу и Галину Викторовну Маслову, представителей актива Совета Ветеранов химико-металлургического завода ФГУП "ПО"Маяк".