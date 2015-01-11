Евгений Щербаков: «На карточный ремонт будет направлено порядка 30 миллионов рублей»

Открывая совещание, Евгений Щербаков поздравил учителя истории и социального педагога школы №30 Елену Кравченко, призёра областного конкурса профессионального мастерства «Самый классный классный».

Елена Кравченко представляла Озерский городской округ на конкурсе, который проходил в Кыштыме с 25 по 29 марта. Озерский педагог вошла в тройку лидеров, опередив более тридцати своих коллег со всей Челябинской области. На встречу в администрацию Елена Владимировна пришла со своим дедушкой Петром Ивановичем.

– Елена Владимировна по итогам конкурса заняла второе место, а для нас она практически чемпион, – подчеркнул глава округа Евгений Щербаков. – Поздравляю вас с этим профессиональным достижением, вы успешно выступили и вновь продемонстрировали высокий уровень озерских педагогов. Спасибо вам за ваш труд, за ваше терпение и вклад в воспитание будущего поколения Озерска, так держать.

Далее глава округа перешёл к рабочим вопросам, он обратился с поручением к начальнику управления капитального строительства и благоустройства администрации Надежде Беляковой:

– В настоящее время снег сошёл, и мы видим положение дел на озерских дорогах. Прошу срочно, с учётом состояния, сложившегося на сегодняшний день, сформировать план карточного ремонта. На эти цели из бюджета округа было выделено порядка 30 млн рублей. Необходимо незамедлительно переходить к аукционным процедурам, чтобы в мае был определён подрядчик, который сможет приступить к ремонту.

Второй вопрос по уборке города был адресован управления капитального строительства и благоустройства, а также управлению архитектуры:

– Прошу проработать план уборки города к весенне-летнему периоду и подготовить соответствующее постановление. Многие организации обращаются в администрацию с предложением самостоятельно высадить саженцы деревьев или посадить цветы. Для этого необходимо сформировать такие участки и предоставить неравнодушным жителям и коллективам предприятий возможность принять участие в благоустройстве города. С каждым годом таких инициатив становиться всё больше.

Глава округа подчеркнул, что оба поручения должны быть отработаны в течение текущей рабочей недели.

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