Ситуация с распространением ОРВИ и гриппа на Южном Урале оценивается как предэпидемическая

По данным регионального Роспотребнадзора, за 13-ю неделю года (с 26 марта по 1 апреля) зарегистрировано свыше 31,4 тыс. случаев ОРВИ

«Рост заболеваемости сохраняется среди взрослых – на 2%, детей до трех лет – на 6%, от трех до шести лет – на 7%», – говорится в сообщении.

Учебный процесс приостановлен в 12 классах пяти школ – это данные на 2 апреля.

Лабораторные исследования показывают, что заболеваемость ОРВИ имеет смешанную этиологию – с циркуляцией вирусов гриппа А H1N1/pdm2009, А H3N2 и В, парагриппа, респираторно-синцитиальной и аденовирусной инфекции.

Санитарные врачи призывают южноуральцев воздержаться от посещения многолюдных мест и массовых мероприятий, где из-за большого скопления народа вирус распространяется очень быстро, или использовать медицинские маски.

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