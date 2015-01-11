Пыхти Пых и кросс на морковных грядках

В последнее время в театре кукол «Золотой петушок» много пыхтят. В прямом смысле слова. То и дело в коридорах и подсобных помещениях раздается веселое «пыхти пых» - очень уж обаятельно-прилипчивая песенка звучит в спектакле «Маленькие хитрости». Послушаешь и напеваешь потом целый день. Несложно догадаться, что после премьеры этой сказки, которая состоялась 7 апреля, дружно запыхтели еще несколько десятков озерских детей и их родителей.

Первые зрители оказались в сказочном лесу, том самом, где звучит волшебная музыка (композитор Сергей Гальперин). Задорные мелодии артисты наигрывают на окаринах. Эта глиняная свистулька – неотъемлемая часть фольклора многих странах мира и для многих народов считается детским музыкальным инструментом. Художник Андрей Степанов сочинил красивых, из самого детства, кукол – ласковых и добрых. А декорация в этом спектакле с сюрпризом! Несется Заяц по лесу, а мимо него буквально ветер свищет, как за таким угнаться?

Новый спектакль театра кукол (поставила его Екатерина Замула) не для малышей. Он будет особенно интересен для тех, кому уже исполнилось 5 лет. В основе сюжета любимая с детства сказка из жизни одной дружной ежиной семейки. Любящие муж и жена (те самые, что так заразительно пыхтят в своей песенке) оказались так похожи, что без труда перехитрили хвастунишку Зайца, заставив его бегать как угорелого наперегонки… с самим собой. Заняты в спектакле артисты театра кукол: Алена Захарчук, Роман Соловьев, Татьяна Белка и Сергей Гальперин.

После похода в театр будет о чем поговорить: о дружной семейке ежиков, о том, что нехорошо хвастаться и задаваться, как полезно признавать свои ошибки и о том, каким вкусным бывает черничный пирог!

Благодарим за фотографии Владимира Оськина!

Юлия Клепикова.