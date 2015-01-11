«Озр Дэнс Фест» отмечает 10-летие!

Школа танцев "Эмоушн" и Клуб аэробики «Интерспорт-фитнес» при поддержке администрации Озёрского городского округа и ПО «Маяк » представляют!

Юбилейный 10-ый Региональный Танцевальный Чемпионат "Озр Дэнс Фест 2018"!

Города-участники: Уфа, Курган, Екатеринбург, Шадринск, Челябинск, Копейск, Каменск-Уральский, Снежинск, Верхний Уфалей, Кыштым и, конечно, Озёрск.

Сольные и групповые соревнования, мастер-классы и баттлы по хип-хопу и брейку !!!

Специальные гости: музыкальное сопровождение - DJ Фантастик Фрэш (г.Екатеринбург) и DJ Вадим Кодзаев (г.Тюмень)

МС: Даниил Вычегжанин и Олег Дундин (г.Челябинск), МС Сёрф (г. Магнитогорск)

Судьи: Дамьен (г.Москва), би бой ГОЛДИ (г.Казань), Варвара Найниш (г.Екатеринбург), Стамет (г.Каменск-Уральский), Супер Олег (г.Челябинск)

Программа мероприятия:

20 апреля, МЦ "МИР", мастер-классы с 16.00

21 апреля, ДК "МАЯК", старт в 11 утра!

Вход свободный!

Прочая полезная информация в официальной группе в Контакте https://vk.com/ozr_dance_fest!

Информационная поддержка Чемпионата - компания "Уральские кабельные сети-Озёрск"!