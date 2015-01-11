7 апреля Верхний Уфалей встречал заключительный зональный этап областного Фестиваля – конкурса хоров и ансамблей народной песни «Наша Родина-Урал», посвященный памяти южноуральского композитора Ивана Шутова.

Именно поэтому жюри конкурса возглавила его дочь – Лира Ивановна Шутова, профессор ЧГАКИ, заслуженный работник культуры России, член областной комиссии по оценке деятельности статусных коллективов.

Так же в состав конкурсного жюри входили: Перерва Оксана Юрьевна — доцент кафедры хорового пения Челябинского государственного института культуры, регент, лауреат международных и Всероссийских конкурсов; Биушева Ригина Владимировна — специалист инструментального и вокального жанров ХТО Челябинского государственного центра народного творчества, член областной комиссии по оценке деятельности статусных коллективов.

Фестиваль - конкурс, призван сохранить традиции народной музыки родного края, способствовать популяризации творчества уральских композиторов. Учредителями фестиваля являются Министерство культуры Челябинской области, Челябинский государственный центр народного творчества. На сцену вышло 25 коллективов, 357 участников из городов Челябинской области: Озёрск, Снежинск, Кыштым, Касли, Чебаркуль, Нязепетровск. Свердловская область: Полевской, Сысерть.

Озерский городской округ представляли вокальные и хоровые коллективы ДК «Строитель», ДК «Маяк». От ДК «Энергетик» на фестивале выступили Народный коллектив хор ветеранов труда «Славянка» и Народный коллектив вокальный ансамбль «Лето».

Поздравляем ансамбль «Лето» - Лауреатов III степени, хор «Славянка» - Дипломантов I степени.