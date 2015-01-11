07 апреля в г.Верхний Уфалей состоялся Областной фестиваль-конкурс хоров и ансамблей народной песни «Наша Родина – Урал» памяти Ивана Шутова Областной фестиваль хоров и ансамблей народной песни «Наша Родина – Урал» призван сохранить традиции народной музыки родного края, способствовать популяризации творчества уральских композиторов. Поздравляем творческие коллективы Культурно-досугового центра с успешным выступлением! 1.«Народный коллектив» хор русской песни, хормейстер Е.А.Петрухина, концертмейстер А.Г.Битько – Диплом Лауреата 3 степени; 2. «Народный коллектив» ансамбль народной песни «Забава», хормейстер Л.Т.Логвиновских – Диплом Лауреата 3 степени; 3. «Народный коллектив» вокальный ансамбль «Лето», хормейстер Т.В.Капина, концертмейстер А.Н.Исайкин – Диплом Лауреата 3 степени; 4. «Народный коллектив» хор ветеранов «Славянка», хормейстер Т.В.Капина, концертмейстер А.Н.Исайкин – Диплом 1 степени; 5. Хор ветеранов «Рябинушка», руководитель А.В.Шмаков – Диплом 1 степени

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