Минздрав будет следить за сердечниками с помощью «умного» тонометра

В Челябинской области запущен пилотный медицинский проект: пациенты с повышенным давлением будут находиться под наблюдением врачей круглосуточно.

В обычный тонометр вшивается sim-карта. После этого показания давления пациента передаются в единый центр и лечащему врачу.

Полученные данные фиксируются в «личном кабинете» пациента. В случае кризиса больному нет нужды вызывать скорую помощь или идти на прием в больницу. Если давление подскакивает, врач тут же звонит пациенту и консультирует прямо по телефону.

Пока что проект только «обкатывается», для его проверки отобраны 200 пациентов в третьей областной больнице и центральной Сосновской. Если система будет признана удачной, ее внедрят во все медучреждения области.

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