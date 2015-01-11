В Сети появился «Современный словарь уральского языка»

Интересный опыт народной лексикографии появился в Сети. Здесь собирают "Современный словарь уральского языка". В прошлом екатеринбуржцы, а сейчас жители двух российских столиц, Москвы и Питера, Иван Золотухин и Ольга Паниковская решили посвятить свое свободное время родным словечкам.

Они пропагандируют живой русский язык, "с приговорками и заковырками". Авторы словаря считают, что именно в Екатеринбурге разговаривают "очень живо, смешно и четко".

Сейчас в словаре 144 "гнезда". В основном - это сленговые слова и выражения, которыми часто пользуется молодежь Урала.

Это авторский замысел, "без претензий на объективность". Однако подход к обработке лексического материала здесь принят вполне научный. Прежде чем, добавить лексему, необходимо заполнить "паспорт", где указываются значение слова, примеры его использования и город, где такая лексема встречается. Словарь будут расширять и преумножать, так как после его появления в интернет-пространстве начали поступать новые выражения и уральские словечки от читателей.

"Словарь получил широкий отклик, его прочитали уже 8 тысяч человек, появились комментарии, на электронную почту за 10 часов пришло около 400 писем. Поэтому он будет дополняться", - написали авторы идеи онлайн словаря на своей странице в соцсетях.

К слову, помимо вокабулярия, создатели словаря знакомят посетителей с уральской музыкой и статьями профессиональных филологов о специфических явлениях в языке Урала. Например, профессор, доктор филологических наук Мария Рут рассказывает все о знаменитых уральских "че", "потуда" и "посюда".

Примеры из "Современного словаря уральского языка":

Кропáль - очень мало, совсем немного, чуть-чуть.

Пример: Я тут вздремну кропаль, разбудите, как че.

Перевод на современный русский язык: Я решил переспать с проблемой, не теряйте меня из виду, господа!

Ба́ско (Ба́ской, Ба́ский) - красивый, качественный.

Пример: Какая баская шубка!

https://rg.ru