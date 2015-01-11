Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

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Весна на Егозе. Море снега и эмоций))))

Спасение озерчан, дело рук....

Новые планы по благоустройству Озёрска

Пожарная безопасность в ТРК "Фестиваль"

Горнолыжный Озёрск. Март 2018

Озёрский фотоклуб. Март 2018

"Земля Эльзы"

Строительство игровой в детской больнице. Февраль 2018

Фрагмент интервью о спортивной жизни города. февраль 2018

О выставке "Start в Art". Февраль 2018

И.М.Сбитнев о голосовании за благоустройство города

Светлана Худякова о Фестивалях февраля 2018

Интервью с Л.В.Горбуновой. Январь 2017

Союз садоводов Озёрска. Январь 2018.

Крещение Господне. Январь 2018

"Малые добрые дела депутатов". Январь 2018

О правилах благоустройства парковок

2018ый пришел в Озёрск!

О новых лифтах (декабрь 2017)

о.Димитрий о праздниках (от 25.12.2017)

Е.Ю.Щербаков о приоритетах на 2018 год

М.И.Похлебаев подводит итоги 2018 года

Горы мусора и горы проблем на Дзержинского 52 и 54

Благоустройство Озёрска в 2018 году

ВИЧ в Озёрске

Университет третьего возраста

Благоустройство двора по Свердлова, 3.

А.Жмайло о субсидиях для предпринимателей

58 мегатон

Озерск. Осень

Интервью с Анной Крившиной

Об уплате имущественного налога

О новом театральном сезоне

Интервью с И.М.Сбитневым и С.Воденко

Старт программы по благоустройству

Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта. 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"
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| Новости » Культура » Афиша

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

Самые лучшие выходные те, о которых вспоминаешь с улыбкой! В очередной раз призываем вас не сидеть дома: займитесь спортом, получите настоящий культурный шок или порадуйте своих детей походом всей семьёй в театр. Афиша на этот уикенд!

Озёрск

Все выходные:

Кск «Лидер»: баскетбольный турнир среди школьников 9-11 классов. Команды из Озёрска, Кыштыма, Снежинска.

14 апреля, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб «Баскервиль»: состоится рейтинговый турнир Марафон 4-ый тур 1 группа по «Пирамиде комбинированной».

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

14 апреля, 11 и 13-00

Театр кукол: премьера! МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ (5+)

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

14 апреля, 13-00

Центральная городская библиотека: международная образовательная акция «Тотальный диктант». Текст для диктанта 2018 года написала автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премии «Большая книга» Гузель Яхина.

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

14 апреля, 13-00

ЦРОПФ «Гагарин»: отмечаем День космонавтики! Берпи-марафон: 300, 500, 700, 1000 и 2018 берпи!

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

14 апреля, 16-00

ДК «Строитель»: юбилейный концерт хора ветеранов «Рябинушка»

14 апреля, 18-00

ДК «Маяк»: уже в эту субботу, 14 апреля, у Вас есть уникальная возможность побывать в Париже! Шоу-программа «Под небом Парижа»!

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

14 апреля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Безумный день или женитьба Фигаро» (12+)

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

15 апреля, 11-00

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Зарядка для хвоста» (3+)

15 апреля, 11-00

Театр кукол: Новая рэпка (5+)

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

15 апреля, 15-00

Детский центр «Точка роста»: приглашаем всех начинающих (или мечтающих начать) вязальщиц на долгожданный мастер-класс по вязанию ТАПОЧЕК из трикотажной пряжи.

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

15 апреля, 15-00

Центральная городская библиотека: в этом году цветы в Озерске появятся гораздо раньше привычного срока. И случится это на персональной выставке картин российской художницы Марины Кутявиной – живописца, графика, автора книжных иллюстраций и украшений.

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

15 апреля, 16-00

ДК «Строитель»: вокальная группа «Дискаер», Дмитрий Черепенин и другие в программе «Голос нашего сердца».

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

15 апреля, 16-00

ДК «Маяк»: прославленный коллектив - Ансамбль песни и танца республики Татарстан» приглашает на юбилейную программу "Танцы народов Мира".

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

15 апреля, 18-30

Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Учитесь водить автомобиль заочно» (12+)

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

Челябинск

Все выходные:

Государственный исторический музей Южного Урала: «Парадокс Караваджо». Караваджо работал на рубеже XVI – XVII веков, когда формировалась новая европейская культура, и был одним из крупнейших мастеров барокко. Семнадцатое столетие знаменует собой следующий после Ренессанса крупнейший этап в художественном освоении реального мира – в нарастающем приближении искусства к действительности. В Челябинске будет представлено более 40 репродукций картин Караваджо с подробными экспликациями.

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

14 и 15 апреля, 11-00

14 апреля трк «Родник» и 15 апреля тт «Алмаз»: творческий фестиваль «Ассорти», выставка-продажа изделий ручной работы.

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

14 апреля

Выставочный зал Челябинского отделения Союза художников России: выставка театральных художников. На выставке представлены работы, эскизы и макеты более 50 мастеров, история знакомых театров в деталях и тайны процесса создания спектаклей.

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

15 апреля, весь день

Челябинские музеи изобразительных искусств на площадь Революции и ул. Труда, Челябинская областная универсальная научная библиотека и центр историко-культурного наследия: всероссийская акция "Культурный минимум". На протяжении воскресного дня, в международный день культуры, жители и гости города смогут бесплатно посетить некоторые музеи, выставки и картинные галереи.

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

Екатеринбург

14 апреля, с 13-00

Парк им. В.В. Маяковского: День космонавтики.

В программе: трансляция познавательных программ о космонавтике, тематические конкурсы, мастер-классы для детей, концертная программа.

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

14 апреля

универмаг BOLSHOY: первый фестиваль стиля STYLEFEST. Фестиваль соберет одном месте крупнейшие школы стиля и презентует программы частных имиджмейкеров, визажистов, парикмахеров, пиарщиков и фотографов fashion-пространства. Главным перформансом станут Большие Игры стилистов. Гости смогут узнать хитрости, к которым прибегают мастера стиля, а также принять участие в конкурсе луков и розыгрыше подарков и акций от партнеров. Приглашенная гостья – инста-блогер из Москвы Яна Гузей.

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

15 апреля, 14-00

Стадион «Арена-Екатеринбург»: матч ФК Урал –Спартак. Перед этим матчем состоится официальное торжественное открытие одного из стадионов Чемпионата мира по футболу 2018 в России - Екатеринбург Арены (или Центрального стадиона Екатеринбурга) после реконструкции. Во время мирового первенства вместимость футбольного стадиона в Екатеринбурге составит более 35 000 человек.

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

15 апреля, 18-00

Музыкальный бар BiG Ural Band запускает фестиваль для выявления интересных и талантливых авторских коллективов Урала, которые в дальнейшем смогут выступать на сцене бара. Фестиваль включает три отборочных тура и финал. В каждом отборочнике выступают по две группы. В финал проходят три команды. Победитель каждого тура и финала выбирается путем народного голосования с помощью анонимного анкетирования гостей, пришедших на концерты.

В воскресенье, 15 апреля пройдет первый отборочный тур. В нем участвуют две молодые инди-команды из Екатеринбурга: «Железный Озон» и «Sergeant Bertrand».

Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

Александра Лебедева

Ключевые теги: Афиша, уикенд, самое интересное.

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