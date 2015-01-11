Афиша для тех, кто не желает скучать, сидя дома!

Самые лучшие выходные те, о которых вспоминаешь с улыбкой! В очередной раз призываем вас не сидеть дома: займитесь спортом, получите настоящий культурный шок или порадуйте своих детей походом всей семьёй в театр. Афиша на этот уикенд!
Озёрск
Все выходные:
Кск «Лидер»: баскетбольный турнир среди школьников 9-11 классов. Команды из Озёрска, Кыштыма, Снежинска.
14 апреля, регистрация с 10-30
Бильярдный клуб «Баскервиль»: состоится рейтинговый турнир Марафон 4-ый тур 1 группа по «Пирамиде комбинированной».
14 апреля, 11 и 13-00
Театр кукол: премьера! МАЛЕНЬКИЕ ХИТРОСТИ (5+)
14 апреля, 13-00
Центральная городская библиотека: международная образовательная акция «Тотальный диктант». Текст для диктанта 2018 года написала автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премии «Большая книга» Гузель Яхина.
14 апреля, 13-00
ЦРОПФ «Гагарин»: отмечаем День космонавтики! Берпи-марафон: 300, 500, 700, 1000 и 2018 берпи!
14 апреля, 16-00
ДК «Строитель»: юбилейный концерт хора ветеранов «Рябинушка»
14 апреля, 18-00
ДК «Маяк»: уже в эту субботу, 14 апреля, у Вас есть уникальная возможность побывать в Париже! Шоу-программа «Под небом Парижа»!
14 апреля, 18-30
Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Безумный день или женитьба Фигаро» (12+)
15 апреля, 11-00
Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Зарядка для хвоста» (3+)
15 апреля, 11-00
Театр кукол: Новая рэпка (5+)
15 апреля, 15-00
Детский центр «Точка роста»: приглашаем всех начинающих (или мечтающих начать) вязальщиц на долгожданный мастер-класс по вязанию ТАПОЧЕК из трикотажной пряжи.
15 апреля, 15-00
Центральная городская библиотека: в этом году цветы в Озерске появятся гораздо раньше привычного срока. И случится это на персональной выставке картин российской художницы Марины Кутявиной – живописца, графика, автора книжных иллюстраций и украшений.
15 апреля, 16-00
ДК «Строитель»: вокальная группа «Дискаер», Дмитрий Черепенин и другие в программе «Голос нашего сердца».
15 апреля, 16-00
ДК «Маяк»: прославленный коллектив - Ансамбль песни и танца республики Татарстан» приглашает на юбилейную программу "Танцы народов Мира".
15 апреля, 18-30
Театр драмы и комедии «Наш дом»: «Учитесь водить автомобиль заочно» (12+)
Челябинск
Все выходные:
Государственный исторический музей Южного Урала: «Парадокс Караваджо». Караваджо работал на рубеже XVI – XVII веков, когда формировалась новая европейская культура, и был одним из крупнейших мастеров барокко. Семнадцатое столетие знаменует собой следующий после Ренессанса крупнейший этап в художественном освоении реального мира – в нарастающем приближении искусства к действительности. В Челябинске будет представлено более 40 репродукций картин Караваджо с подробными экспликациями.
14 и 15 апреля, 11-00
14 апреля трк «Родник» и 15 апреля тт «Алмаз»: творческий фестиваль «Ассорти», выставка-продажа изделий ручной работы.
14 апреля
Выставочный зал Челябинского отделения Союза художников России: выставка театральных художников. На выставке представлены работы, эскизы и макеты более 50 мастеров, история знакомых театров в деталях и тайны процесса создания спектаклей.
15 апреля, весь день
Челябинские музеи изобразительных искусств на площадь Революции и ул. Труда, Челябинская областная универсальная научная библиотека и центр историко-культурного наследия: всероссийская акция "Культурный минимум". На протяжении воскресного дня, в международный день культуры, жители и гости города смогут бесплатно посетить некоторые музеи, выставки и картинные галереи.
Екатеринбург
14 апреля, с 13-00
Парк им. В.В. Маяковского: День космонавтики.
В программе: трансляция познавательных программ о космонавтике, тематические конкурсы, мастер-классы для детей, концертная программа.
14 апреля
универмаг BOLSHOY: первый фестиваль стиля STYLEFEST. Фестиваль соберет одном месте крупнейшие школы стиля и презентует программы частных имиджмейкеров, визажистов, парикмахеров, пиарщиков и фотографов fashion-пространства. Главным перформансом станут Большие Игры стилистов. Гости смогут узнать хитрости, к которым прибегают мастера стиля, а также принять участие в конкурсе луков и розыгрыше подарков и акций от партнеров. Приглашенная гостья – инста-блогер из Москвы Яна Гузей.
15 апреля, 14-00
Стадион «Арена-Екатеринбург»: матч ФК Урал –Спартак. Перед этим матчем состоится официальное торжественное открытие одного из стадионов Чемпионата мира по футболу 2018 в России - Екатеринбург Арены (или Центрального стадиона Екатеринбурга) после реконструкции. Во время мирового первенства вместимость футбольного стадиона в Екатеринбурге составит более 35 000 человек.
15 апреля, 18-00
Музыкальный бар BiG Ural Band запускает фестиваль для выявления интересных и талантливых авторских коллективов Урала, которые в дальнейшем смогут выступать на сцене бара. Фестиваль включает три отборочных тура и финал. В каждом отборочнике выступают по две группы. В финал проходят три команды. Победитель каждого тура и финала выбирается путем народного голосования с помощью анонимного анкетирования гостей, пришедших на концерты.
В воскресенье, 15 апреля пройдет первый отборочный тур. В нем участвуют две молодые инди-команды из Екатеринбурга: «Железный Озон» и «Sergeant Bertrand».
Александра Лебедева