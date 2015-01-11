Следственный комитет начал проверку по факту обрушения потолка в ТЦ Миасса

Следственный комитет начал проверку по факту обрушения потолка в торговом центре «Слон» в Миассе — инцидент произошел в субботу, 14 апреля, в восьмом часу вечера.

«Произошло обрушение конструкций подвесного потолка на площади около 30 квадратных метров. Местная жительница получила повреждения грудного отдела позвоночника. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, ей оказана помощь», — говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области организована доследственная проверка. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, около месяца назад миасский ТРЦ «Слон» уже попадал в сводки новостей, после того как ураганным ветром у комплекса сорвало кровлю на «хоботе».

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