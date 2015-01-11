Движение автобусов в Родительский день

17 апреля 2018 будет организовано движение автобусов до Березовой рощи по следующим маршрутам:

№2А: "Площадь им. И.В.Курчатова", «Управление строительства», м-н «Русь», м-н «Мебель», м-н «Экспресс», «Березовая роща».

Обратно: «Березовая роща», «Ул. Дзержинского, 54», м-н «Книги», м-н «Универсам», «ГТС», «Управление строительства», "Площадь им. И.В.Курчатова»

с 08.30 до 16.00 часов через 30 минут.

№2Б: «Мкр. Заозерный», «Пляж», «Вечный огонь», ДК «Маяк», "Ресторан «Центральный», «Библиотека», "Площадь им. В.И. Ленина», «Березовая роща».

Обратно: «Березовая роща», "Площадь им. В.И.Ленина», «Детская поликлиника», "Ресторан «Центральный», ДК «Маяк»

с 08.30 до 16.00 часов через 30 минут.

Стоимость проезда 23 руб.