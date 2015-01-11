«Веснушки-2018» покорили своей искренностью

14 апреля в большом зале Дворца творчества детей и молодёжи состоялся традиционный муниципальный фестиваль детского творчества для детей дошкольного возраста «Веснушки - 2018».

Фестиваль проводится в целях обмена опытом работы музыкальных руководителей образовательных организаций Озёрского городского округа, реализующих программы дошкольного образования.

В этом году участниками фестиваля стали 179 детей из 12 дошкольных образовательных организаций и дошкольного отделения МБОУ СОШ №32. Они представили 25 номеров песенного, танцевального, оркестрового жанров и декламации детского репертуара.

Открылся фестиваль театрализованным представлением коллектива ДТДиМ, который поддерживал маленьких артистов после каждого номера. Дети покоряли своей непосредственностью, искренностью, лучезарными улыбками, звонкими голосами и, конечно, артистизмом. В ответ благодарные зрители награждали юных исполнителей дружными аплодисментами.

Информация и фото предоставлены управлением образования.