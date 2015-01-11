Округ приступил к наведению чистоты и порядка

Ежегодно все организации Озерского городского округа, независимо от форм собственности, выходят на уборку закреплённых за ними территорий. В этом году, в преддверии празднования 70-летия ФГУП «ПО «Маяк», коллектив предприятия предложил взять на себя уборку нескольких улиц и скверов.

10 апреля было подписано соответствующее постановление главы округа Евгения Щербаков. В документе содержатся указания всем подразделениям администрации о наведении чистоты и порядка, а также рекомендации предприятиям и учреждениям всех форм собственности принять участие в весенней уборке.

17 апреля под председательством главы округа Евгения Щербакова прошло расширенное совещание по проведению субботника. Итоги совещания прокомментировал первый заместитель главы округа Иван Сбитнев:

– В этом году весенний субботник примечателен тем, что мы готовимся отметить 70-летие производственного объединения «Маяк». На совещании работники ФГУП «ПО «Маяк» выступили с инициативой – увеличить объёмы тех территорий, которые они готовы привести в порядок своими силами.

18 апреля на проспект Ленина уже вышла техника градообразующего предприятия, которая начала убирать проезжую часть. Кроме того, работниками ПО «Маяк» по традиции будет приведена в порядок и пешеходная зона центрального городского проспекта, а также несколько других улиц города.

Свою помощь в проведении субботников предложили представители предпринимательского сообщества и коллектив воинской части. Надеемся, что и жители округа выйдут на субботники, чтобы к майским праздникам город был чистым и выглядел достойно. В июне, когда в Озерск будут приезжать многочисленные гости, руководители, ветераны «Маяка», хотелось бы чтобы они увидели наш округ в надлежащем состоянии.

В рамках весенней уборки с 20 по 27 апреля подразделения администрации и Собрание депутатов выйдут на апрельский субботник и наведут порядок возле своих зданий, в лесных массивах, на незакрепленных городских территориях.

Управляющим организациям рекомендовано провести уборку дворовых территорий, подвалов, чердаков и лестничных клеток жилых домов. Не останутся в стороне от субботника общественные объединениям и жители многоквартирных домов, которым по традиции рекомендуется провести уборку на территории жилых кварталов и придомовых территориях. А также члены гаражных кооперативов и садоводческих товариществ, которые наводят порядок на предоставленных земельных участках и прилегающих территориях.

Для руководства и координации работ, связанных с весенней уборкой, в администрации создана комиссия под руководством начальника управления капитального строительства и благоустройства Надежды Беляковой. В нее вошли представители Собрания депутатов, Госпожнадзора, УКСиБ и УЖКХ администрации, ОГИБДД, МУП «УАТ», Совета ТОС при главе округа, санитарные службы и муниципальные экологи. Комиссией еженедельно будут проводится контрольные объезды города и посёлков, итоги субботника будут подведены 12 мая.

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