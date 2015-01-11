Юниорская сборная РФ по хоккею победила команду Франции в первом матче ЧМ

Сборная России разгромила команду Франции в первом матче предварительного этапа группы B юниорского чемпионата мира по хоккею (игроки до 18 лет) – встреча, которая состоялась 19 апреля в Челябинске, завершилась со счетом 7:1 (4:0, 2:0, 1:1)

Заброшенные шайбы в составе россиян на свой счет сумели записать Семен Кизимов (06:06), Руслан Исхаков (08:09), Егор Замула (13:28), Кирилл Марченко (13:52), Владислав Михайлов (33:01), Дмитрий Завгородний (34:05) и Иван Морозов (47:01). Единственный гол у Франции забил Пьеррик Дюбе (58:05).

В другом матче группы B сборная Финляндии обыграла команду Словакии со счетом 5:2.

В следующий раз российские хоккеисты сыграют с чехами.

На юниорском чемпионате мира, который проходит в Челябинске и Магнитогорске, участвуют 10 сборных, которые поделены на две группы по пять команд. Финал и игра за третье место пройдут 29 апреля в Челябинске.

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