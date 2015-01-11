23 апреля стартует профилактическое мероприятие «Ваш участковый»

Формирование и развитие системы профилактики преступлений и правонарушений является одной из основных задач, стоящих перед органами внутренних дел. Эффективность её формирования во многом зависит от деятельности участковых уполномоченных полиции, осуществляющих свою служебную деятельность в тесном контакте с населением.

В период с 23 апреля по 23 мая на территории Озерского городского округа проходит профилактическое мероприятие «Ваш участковый», основной целью которого является проведение профилактической работы в жилом секторе и повышение информированности граждан о деятельности участковых уполномоченных полиции.

В ходе данного мероприятия участковые уполномоченные посетят жителей своего участка, проинформируют их о порядке приема граждан в участковых пунктах полиции и о принятии установленных законом мер реагирования по месту жительства граждан в отношении правонарушителей. В течение месяца участковые распространят среди населения визитные карточки со своими контактными данными как лично, так и через почтовые ящики.

График приема граждан:

Понедельник, среда: с 18:00 до 20:00

Суббота: с 12:00 до 14:00

Заместитель начальника полиции

(по охране общественного порядка)

Андрей Печенкин