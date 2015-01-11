В Челябинске 60% автомобильного топлива не соответствует нормам

Активисты фонда «Моя планета» совместно с Научно-техническим центром качества нефтепродуктов выяснили, что в Челябинске 60% автомобильного топлива не соответствует экологическим требованиям.

В конце 2017 года было отобрано 30 проб с разных АЗС в Челябинске. Они были направлены в лабораторию на исследование. Оказалось, что только четыре пробы соответствуют нормам, остальные 26 образцов имели превышения по сере от 2-х до 700 ПДК (предельно допустимая концентрация). Это противоречит норме, установленной ГОСТом для бензина и дизельного топлива.

«Результаты лабораторных исследований показали, что из 10 тыс. проб, отобранных в Челябинске с 2014 по 2017 годы, 60% топлива не соответствует нормам, а 30% не пригодны к использованию. Зачастую через АЗС вместо дизельного топлива реализуется печное с содержанием серы свыше 1 000 мг/кг», – рассказал член экологического совета при губернаторе Челябинской области Виталий Безруков.

Общественники вышли с инициативой создать в регионе лабораторию, которая будет проводить мониторинг качества топлива, а также предложили вернуть упраздненные в 2004 году нефтяные инспекции.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinske-60-avtomobilnogo-topliva-ne-sootvetstvuet-normam--ekologi_105965.html