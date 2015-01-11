20 апреля в ДК «Маяк» прошел первый этап областного народного конкурса «Марафон талантов-2018»

Ежегодно наши талантливые артисты становятся дипломантами и лауреатами областного этапа конкурса-фестиваля. В 2017 году участник ансамбля танца "Каблучок" (МБУ «КДЦ») Влад Севостьянов стал победителем конкурса «Марафон талантов».

В 2018 году в первом отборочном туре конкурса приняли участие более 100 озерчан в возрасте от 5 до 65 лет: жители города, воспитанники дошкольных и образовательных учреждений, а также солисты и творческие коллективы Озерского городского округа.

На сцене ДК «Маяк» были представлены различные жанры мастерства – художественное слово, вокал, хореография.

На суд жюри было предложено 34 концертных номера. Участников конкурса приветствовал Председатель жюри, Председатель собрания депутатов Озерского городского округа, Секретарь Озерского местного отделения ВПП «Единая Россия»- Костиков Олег Вячеславович.

Члены жюри конкурса «Марафон талантов -2018» - заслуженные работники культуры РФ, почетные граждане города, высокие специалисты сферы культуры и искусства.

Уровень выступлений ежегодно растет. После бурного обсуждения жюри были определены Лауреаты конкурса «Марафон талантов-2018». Ими стали: Номинация - «Сольный исполнитель» - взрослые Зульфия Дмитриева- МБУ ДК " Синегорье" (поселок Метлино) с песней «Дикие гуси».

Номинация – «Лучший коллектив»- взрослые и дети Образцовый коллектив хореографическая студия "Вдохновение" МБУ «КДЦ»

( композиция «Забытая мелодия»- балетмейстер В.Шестакова) Муниципальный коллектив ансамбль танца "Зарево"- МБУ "КДЦ"

(рук. Яна и Владимир Садилкины) - танцевальный номер «Ритмы Кавказа».

Именно эти участники поедут на 2 этап областного конкурса «Марафон талантов-2018».

Пожелаем им удачного выступления!

Конкурс проводится с 2014 года по инициативе Законодательного Собрания при поддержке губернатора области под эгидой Челябинского отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».