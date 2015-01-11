Администрация Челябинска отказала штабу Навального в проведении шествия 5 мая

Администрация Челябинска отказала штабу Алексея Навального в проведении шествия и митинга 5 мая.

По словам активиста Бориса Золотаревского, мэрия отказала штабу, не предоставив альтернативного места и времени для проведения мероприятия. Активисты, ссылаясь на решение Конституционного суда и несоответствие федеральному закону № 54 «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», считают мероприятие согласованным.

«В отказе говорится, что все площадки заняты. Проспект Ленина – главная транспортная артерия Челябинска, поэтому шествие невозможно. Алое поле, парки Гагарина и Тищенко, даже сквер Колющенко – все занято. Мы в соответствии с 31 статьей Конституции (право на мирные митинги, демонстрации и шествия – прим. АН "Доступ"), в соответствии с законом, обязательно выйдем 5 мая в центр Челябинска», – пояснил Золотаревский.

Напомним, челябинский штаб оппозиционера Алексея Навального 20 апреля подал в городскую администрацию уведомление о проведении шествия по проспекту Ленина и митинга на Алом поле. Акция под названием «Он нам не царь» запланирована накануне инаугурации Владимира Путина. В мероприятии должны были принять участие не менее 1 тыс. человек.

https://dostup1.ru/politics/Administratsiya-Chelyabinska-otkazala-shtabu-Navalnogo-v-provedenii-shestviya-5-maya_106023.html