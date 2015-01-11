Паркуетесь на тротуарах и газонах? Тогда мы идём к вам!

В Озёрске, да в большинстве российских городов, существует проблема автопарковок. Нет, нет, парковки есть по всему городу, вот только автомобилей в нашем ЗАТО столько, что иной раз приходится искать хоть какое-то место для стоянки личного транспорта. Машины могут мешать пешеходам, мамам с колясками, да и другим автовладельцам.

Кроме того, немаловажным вопросом является и культура вождения, и привычка озерчан иной раз думать только о своём комфорте.

25 апреля, в среду, сотрудники Отдела охраны окружающей среды и журналисты совершили объезд по 2-м адресам: улица Дзержинского 35 и проспект Карла Маркса 4. Уже вполне обычным делом на улице Дзержинского стала парковка на газоне. Огромный многоподъездный дом оснащён, как внутридворовыми парковочными местами, так и стоянками для авто со стороны дороги, но мест катастрофически не хватает. И это несмотря на то, что рядом с домом находятся две платные автостоянки.

Далее делегация отправилась к дому на проспекте Карла Маркса 4, где, не сходя с места можно было увидеть постоянную «смену караула»: прямо на тротуаре стоят 3-4 машины и, как только они уезжают, их сменяют другие.

Старший инженер-эколог Отдела охраны окружающей среды Администрации ОГО Мария Козловская напоминает озерчанам, что данное административное правонарушение влечёт за собой штраф в размере от 1000 до 3000 рублей, для должностных лиц штраф будет варьироваться от 3000 до 6000 рублей, для юридических - от 10000 до 30000 рублей.

Между тем, как отметила Мария Козловская, жители города занимают активную гражданскую позицию и часто в ведомство присылают фотографии с мест нарушений. Такое фото обязательно должно быть оформлено следующим образом: хорошо различимый бордюр, разделяющий дорогу и пешеходную зону; госномер автомобиля; дом, у которого припарковано ТС; дата и время фиксации. Фотография, сделанная из окна, не соответствует требованиям и не может быть использовано в деле.

Как сообщил собравшимся журналистам Старший техник Отдела охраны окружающей среды Максим Сураев, работа по выявлению административных правонарушений проводится следующим образом: прежде всего, устанавливается факт незаконной автопарковки, затем в ГИБДД отправляется запрос о владельце данного ТС, после этого хозяин машины приглашается на составление протокола. Если выписанный в итоге штраф не оплачивается, документы передаются Службе судебных приставов.

По словам представителя ООО «Автотехсервис», который занимается эвакуацией автомобилей на территории ОГО, ещё в 2015 году с Министерством транспорта по Челябинской области был заключен договор, согласно которому предприятие в праве принудительно эвакуировать автотранспорт, в том числе и брошенный. Первый год сотрудничество было достаточно продуктивным, затем после реформы МВД и уменьшения количества сотрудников, работа шла уже не в таких масштабах. Тем не менее, она будет продолжена.

Между тем, принудительная эвакуация на территории всего ОГО стоит 1900 рублей , час на штрафстоянке обойдётся в 37 рублей.

На вопрос, можно ли научить озерчан следовать правилам, сотрудник Автотехсервиса ответил, что это трудно, но возможно. Так, несколько лет назад постепенно исчезли автомобили, мешающие подъезжать автобусам на остановку к профилакторию. А, например, в соседнем Снежинске вообще не существует проблема незаконных парковок.

Александра Лебедева