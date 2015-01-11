1 Мая и автобусы

Вниманию жителей Озерского городского округа!

В связи с празднованием Дня Весны и Труда 01 мая 2018 г

с 08:00 до 13:00

1. будет временно перекрыто движение транспортных средств:

- пр. Ленина от площади им. И.В. Курчатова до перекрестка с ул. Студенческой;

- ул. Ермолаева от ул. Октябрьская до пр. Ленина;

- ул. Колыванова от ул. Блюхера до пр. Ленина;

- ул. Советская от пр. Победы до пр. Ленина;

- ул. Матросова от ул. Еловая до пр. Ленина;

- ул. Лермонтова от пр. Победы до пр. Ленина.

2. Движение муниципального маршрута № 3 отменяется.

3. По муниципальному маршруту № 2 (пл. Курчатова - п. Татыш) остановки "пл. Курчатова" и "пл. Ленина" переносятся на остановки "Больничный городок" и "МИФИ".

4. Автобусные остановки "Автовокзал" и "пл. Ленина" переносятся остановку "МИФИ"

5. По специальным садовым маршрутам №№ 17,18,19, 20-21, 24-25, 26-28 будут выполнятся первые рейсы на 8.00 и только до садов.

6. По пригородным, междугородным , специальным садовым маршрутам автобусные остановки "Трансагенство" и "пл. Ленина" переносятна остановку "МИФИ".

30 апреля,1 и 2 мая 2018 движение автобусов по городским, пригородным и садовым маршрутам будет осуществляться по воскресному расписанию.