Детям запретили вход на выставку про Холокост в музее Челябинска

Для посетителей фотовыставки «Холокост», которая открылась в Челябинске накануне, установлены возрастные ограничения.

На выставку, посвящённую уничтожению фашистами еврейского народа, не будут пускать посетителей младше 14 лет. Однако дети с 9 лет смогут увидеть экспозицию вместе со своими родителями по их усмотрению. На представленных фотографиях будет отражена также тема еврейского сопротивления — восстание в Варшавском гетто, героическое выступление узников концлагеря Собибор в 1943 году. А в финале покажут снимки с Нюрнбергского процесса, где идеологи нацизма и военные преступники получили по заслугам.

«10 мая 1933 года студенты-нацисты устроили в Германии публичное сожжение книг. Были уничтожены десятки тысяч изданий, в первую очередь авторов, в чьих жилах текла еврейская кровь, - напоминают в Историческом музее. - Вскоре цитата из трагедии поэта-романтика Генриха Гейне «Альмансор» стала пророческой: «Там, где сжигают книги, впоследствии сжигают и людей».

Столь масштабно эта тема в Челябинске будет раскрыта впервые. В формировании выставки использовались фотодокументы музеев Холокоста в Нью-Йорке и Иерусалиме, благотворительного фонда Пола Гетти, а также музеев, созданных на месте концлагерей Аушвиц-Биркенау, Треблинка, Майданек и других мемориальных комплексов Второй мировой войны. Фотовыставка будет работать в Челябинске по 22 июня.

http://www.chel.aif.ru/culture/museum/vystavka_posvyashchyonnaya_holokostu_otkryvaetsya_v_muzee_chelyabinska