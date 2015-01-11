Что? Где? Когда? … из транспорта может быть эвакуировано

Законодательством Российской Федерации определен четкий перечень случаев, при которых транспортное средство может быть эвакуировано сотрудниками Госавтоинспекции на специальную стоянку:

- управление транспортным средством, с отсутствующим при себе свидетельством о регистрации (ч.1 ст.12.3 КоАП РФ);

- управление транспортным средством лицом, не имеющим либо лишенным права на управление (ст. 12.7 КоАП РФ);

- управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения (ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ);

- несоблюдение требований дорожных знаков, запрещающих остановку или стоянку транспорта, при наличии информационной таблички, в том числе в местах для инвалидов, на пешеходном переходе и ближе 5м перед ним, в местах остановки маршрутных транспортных средств, а также на тротуаре (ч.4 ст. 12.16, ч.2, ч.3, ч.3 прим 1 ст.12.19 КоАП РФ).

За парковку транспортного средства на тротуаре в текущем году сотрудниками ОГИБДД привлечены к административной ответственности 33 водителя, на которых наложены штрафы в размере 2000 рублей.

Правоотношения, связанные с парковкой автотранспорта на газоне на территории Озерского городского округа регламентируются Законом Челябинской области от 27.05.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» и «Правилами благоустройства Озерского городского округа Челябинской области», утвержденными Решением Собрания депутатов Озерского городского округа от 30.05.2012 № 82.

В соответствии с указанными нормативными правовыми актами, привлечение к административной ответственности владельцев транспортных средств, припаркованных на газоне, относится к компетенции Администрации Озерского городского округа. При этом законные основания для эвакуации автомобиля отсутствуют.

УМВД России по ЗАТО г. Озерск предлагает гражданам с активной жизненной позицией алгоритм действий при выявлении фактов парковки транспортного средства на газоне или на тротуаре:

Убедиться, что местом парковки действительно является газон. В соответствии с «Правилами благоустройства Озерского городского округа, утвержденными Решением Собрания депутатов от 30.05.2012 № 85, «газон - это элемент благоустройства (участок территории с почвенным покрытием), предназначенный для произрастания травянистой и иной растительности, огражденный от тротуара, парковочных карманов, стоянок и иных элементов дороги бордюрным камнем и (или) декоративным ограждением.

Позвонить по телефону 02 и сообщить свои ФИО, адрес правонарушения, государственный номер транспортного средства нарушителя. После этого на место правонарушения будет направлен наряд полиции, которым в обязательном порядке с заявителя будет отобрано письменное объяснение. В случае подтверждения факта стоянки автомобиля на газоне, собранный материал будет передан в администрацию Озерского городского округа для принятия мер к нарушителю в соответствии с действующим законодательством. Если будет установлен факт парковки транспортного средства на тротуаре, дело об административном правонарушении будет возбуждено сотрудником полиции на месте.

Вместо звонка по телефону 02, можно зафиксировать правонарушение с помощью средств фотофиксации. На фотографии обязательно должны быть видны государственный номер машины, бордюр или поребрик, привязка к дому, а также дата и время фотосъёмки. Фотографии, сделанные из окна, не соответствуют требованиям законодательства для возбуждения дела об административном правонарушении. Затем разместить электронное обращение на официальном сайте Госавтоинспекции РФ (www.gibdd.ru), к которому приложить сделанные фотографии.