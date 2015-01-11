С 1 мая 2018 года МРОТ равен прожиточному минимуму

С сегодняшнего дня минимальный размер оплаты труда (МРОТ) сравнялся с прожиточным минимумом и составил 11 тыс. 163 рубля.

Изменения затронули почти 4 млн человек, получающих минимальную зарплату. Около половины из них трудятся в бюджетной сфере – преимущественно в системе дошкольного образования, культуры.

МРОТ является базовой ставкой для оплаты труда других категорий работников, не только бюджетников. И когда он повышается, работодатели во всех секторах экономики для поддержания сложившейся дифференциации в заработных платах между низкооплачиваемыми, среднеоплачиваемыми и высокооплачиваемыми работниками начинают перераспределять фонд оплаты труда, если он не растет.

Ранее МРОТ был установлен в размере 9 тыс. 489 рублей в месяц и составлял 85% от величины прожиточного минимума. Закон об уравнивании двух показателей президент РФ Владимир Путин подписал в марте 2018 года.

Часть регионов России, в том числе Челябинская область, получат федеральные дотации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ. Так, Южный Урал получит в общей сложности более 1,1 млрд на данные цели (около 642 млн – в марте 2018, свыше 520,5 млн – в мае).

https://dostup1.ru/finance/S-1-maya-2018-goda-MROT-raven-prozhitochnomu-minimumu_106145.html