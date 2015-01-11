«Челябэнерго» добивается блокировки сайтов, торгующих «заряженными» счетчиками

Специалисты «Челябэнерго» совместно с прокуратурой пресекают распространение информации о способах хищения электроэнергии – в частности, выявляют и добиваются блокировки сайтов, осуществляющих продажу «заряженных» счетчиков.

Так, в ходе рассмотрения обращения электросетевой компании прокуратура Центрального района Челябинска выявила нарушения в деятельности сайта, торгующего электрическими счетчиками «с пультом». Приборы, фиксирующие заниженный расход электроэнергии, были доступны жителям Челябинска и региона. Исковое заявление о признании информации, распространяемой интернет-ресурсом, противозаконной, передано в Центральный районный суд.+

Работа по пресечению распространения данных, провоцирующих хищение электрической энергии, ведется сотрудниками компании в рамках программы по снижению потерь и является одной из приоритетных. Менее чем за полтора года энергетики Челябинских горэлектросетей передали в надзорные органы заявления об 11 подобных случаях.

Специалисты компании отмечают, что, пользуясь услугами вредоносных сайтов, приобретая «заряженные» электросчетчики, челябинцы ставят под угрозу надежное электроснабжение. Перегрузка в распределительной сети приводит к снижению качества электроэнергии, аварийным отключениям и может вызвать пожар.

Энергетики обращаются к жителям Челябинска и Челябинской области: позвонив по «телефону доверия» «Челябэнерго» 8 (351) 267-80-57 или по единому телефону Центра поддержки клиентов ОАО «МРСК Урала» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный), вы можете сообщить о фактах распространения противозаконной информации в сфере электроэнергетики, попытках кражи оборудования, случаях безучетного потребления электроэнергии и фальсификации данных прибора учета.

https://dostup1.ru/society/Chelyabenergo-dobivaetsya-blokirovki-saytov-torguyuschih-zaryazhennymi-schetchikami_106169.html