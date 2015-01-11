В Озёрске откроется ярмарка «Сад и Дача. Весна — 2018

Уважаемые озерчане! 08 мая, с 10:00 до 17:00 ч. на площади около ДТДиМ (ул. Иртяшская, 1) будет организована ярмарка «Сад и Дача. Весна - 2018.

На ярмарке будет представлена продукция плодопитомников Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур, мясные деликатесы, восточные сладости и медовая продукция. В ярмарке также примут участие пчеловоды и предприниматели Озерска. Приглашаем всех на ярмарку!